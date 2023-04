Los medios españoles mostraron apoyo a Sergio 'Checo' Pérez y cuestionaron los "tejes y manejes" al interior de Red Bull.

Aunque se supone que su auto y el de Max Verstappen son iguales y por ende deberían salir a la pista en igualdad de condiciones, algunos ven una cortina de humo para ocultar que el verdadero favorito de los dirigentes de la escudería es el piloto neerlandés.

"Espero que no haya mano negra (en el auto de Checo Pérez). Siempre que dicen que hay 'dos coches iguales', nunca son iguales. Me da la sensación de que a veces el equipo se pueda relajar mecánicamente en alguno de los dos monoplazas. Siempre en un equipo tú le das los mejores mecánicos a tu supuesto piloto número uno, tienes más atención, los ingenieros... Yo creo que el coche de Verstappen evidentemente tiene más atención, pero quiero pensar que no hay mano negra", expresó Miguel Portillo, de DAZN.

¿LA FAMILIA VERSTAPPEN HACE MENOS A CHECO?

El piloto nacional no tuvo la mejor de sus carreras el fin de semana pasado en el Gran Premio de Australia. Pérez se salió de la pista en la Q1.

Las versiones sobre un posible fallo en el monoplaza, asunto del que se quejó Checo al indicar una nula respuesta por parte del auto, fueron desestimadas por miembros miembros de la escudería como Helmut Marko.

Otro de los comentaristas de DAZN, Roldán Rodríguez, quien también fue piloto, dejó en claro que el ambiente dentro de Red Bull le juega en contra a Pérez. Según Rodríguez, los Verstappen ejercen demasiada influencia al interior del equipo, además dijo que Marko debe darse cuenta del potencial de Checo.

"Yo voy un poco más allá, pienso que es muy complicado para Sergio Pérez en un ambiente en el que la familia Verstappen le hace de menos todo el rato. Ya no te digo Max en situaciones como Brasil, pero el entorno Verstappen le hace de menos; y luego tienes a un Helmut Marko al que alguien tiene que parar los pies, alguien tiene que decirle: 'Helmut Marko: tranquilo, que este hombre (Pérez) es buen piloto, está por mérito, ha hecho muchas más cosas que tú en pista, o sea, este en pista no es que te arrolla, es que no le llegas ni a la suela del zapato como piloto", sostuvo.

"En cuanto al rendimiento del coche, yo creo que ese coche no está bien. No puede ser que en Jeddah, Max Verstappen yendo a muerte no pudo con Checo Pérez, llegó a cuatro o cinco segundos y ahí se quedaron los dos; y ahora resulta que en Australia es Pérez el que se queja del balance de freno, de que el coche no para y se sale, ¡y ahora es que resulta que Checo Pérez no sabe conducir! Yo te digo que ese coche no está bien y en un entorno en el que se le hace de menos a Pérez por ciertas partes importantes del equipo, significa que no te resuelven los problemas o que no toman en serio los problemas que tú tienes en el coche. Yo no sé si sea intencional, pero yo digo que no está bien el coche de Pérez", concluyó Rodríguez.

A pesar de lo anterior, y de haber largado en la última posición en la carrera más reciente, Checo finalizó en el quinto puesto, llevándose la nominación como Piloto del día. Actualmente se encuentra segundo en el Campeonato de Pilotos, 15 unidades detrás del neerlandés.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: F1: POLICÍA ARRESTÓ A LADRONES TRAS ROBAR RELOJES DE CHARLES LECLERC