Red Bull falló en solucionar problemas de Checo Pérez, aseguró Adrian Newey

La Temporada 2024 de Fórmula 1 significó la despedida de Sergio 'Checo' Pérez de la categoría y de Red Bull. El mexicano tuvo un inicio prometedor, pero después de las primeras cinco carreras estuvo muy lejos de Max Verstappen y batalló mucho con el RB20.

Al respecto, Adrian Newey, quien concluyó su relación con los de Milton Keynes en abril del año pasado, defendió al mexicano y señaló que el diseño del auto se acomodó mejor al estilo del neerlandés.

Newey y Checo Pérez en el Gran Premio de Miami | RED BULL

"Por lo que pude ver, el coche ya estaba -el coche de 2024 y a través de las últimas etapas de 2023 también diría- empezando a ser más difícil de conducir. Y, por supuesto, eso se adapta a Max, que podía manejar eso. No se adaptaba a él, pero podía manejarlo. Checo no podía", declaró en entrevista con Auto Motor und Sport.

Enfatizó que desde 2023 se veía una diferencia de rendimiento entre ambos pilotos y para 2024, pero como el auto era todavía más veloz que McLaren o Ferrari, se le hizo frente. No obstante, aseguró que a él le generó preocupación, postura que no tuvo el resto del equipo.

Adrian Newey y Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco | RED BULL

"Es algo que empezaba a preocuparme, pero no a mucha gente de la organización. Y por lo que puedo ver desde fuera, pero no sé, los chicos de Red Bull, esto no es una crítica, pero creo que simplemente, tal vez por falta de experiencia, siguieron en la misma dirección. Y el problema se hizo más y más agudo hasta el punto de que incluso a Max le resultaba difícil conducir", finalizó.

Adrian Newey defendió a Checo Pérez | RED BULL