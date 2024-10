Sergio 'Checo' Pérez previo al Gran Premio de Texas: 'Es como correr en casa'

Siempre es un gusto volver a Austin, que es como correr en casa.

Gracias @disneyplusla por este casco especial, está increíble

Is always great to be back in Austin.

It’s like racing at home. Thank you, @disneyplusla for this special helmet, it’s amazing pic.twitter.com/j4iuqEihSj

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) October 17, 2024