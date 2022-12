Verstappen lanza indirecta a Checo Pérez: 'No puedes vivir en un cuento de hadas'

Max Vertappen vuelve a soltar veneno, el bicampeón neerlandés de la F1 tiró indirectas contra el piloto mexicano sin decir nombres, aunque se pensaba que los problemas entre Checo Pérez y ‘Mad’ Max se había terminado con la temporada, el de Países Bajos dejó entrever que nada está arreglado y señaló, “tienes que aceptar que el tipo de al lado es mejor que tú”.

Este jueves se dio a conocer la entrevista que se le realizó a Versttapen en F1 Talks, en donde pese a no querer soltar un nombre directo, el campeón de Red Bull dejó en claro a quien se refería al recapitular, "arrancas cada año con una mentalidad fresca, pero después de un par de carreras te das cuenta que nuevamente no lo estás logrando (competir con tu compañero) y aceptas tu rol (de segundo piloto). Sigues manejando, terminando en el podio, a veces ganas alguna carrera, tal vez comienzas en la pole".



Luego de esto, Max resaltó la labor de Valtteri Bottas, quien asumió el rol secundario en la escudería Mercedes, para después soltar más veneno diciendo que el piloto del que habla, no puede seguir viviendo un cuento de hadas y aunque la conductora le pidió nombres, no quiso decir a quien se refería.

"Solo tienes que aceptar que el tipo de al lado es mejor que tú, ahí está cómo Bottas (en Mercedes) lo aceptó. Algunas personas no pueden aceptarlo, entonces todo comienza a caminar mal. No puedes vivir en un cuento de hadas", señaló Vertappen, quien terminó la temporada con problemas con su coequipero, Checo Pérez, al no cederle la posición en la carrera sprint de Brasil.



