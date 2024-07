Jorge Sánchez: 'fuimos protagonistas en los tres juegos de Copa América'

Si la cero autocrítica diera goles, la Selección Mexicana sería campeona del mundo. Tras consumar el ridículo en la Copa América y quedarse en la Fase de Grupos, Jorge Sánchez aseguró que "México fue protagonista" en cada partido que jugó.

El conjunto dirigido por Jaime Lozano no pudo anotarle a un tímido conjunto de Ecuador y quedó fuera de la justa continental, luego de la derrota ante Venezuela y el triunfo raquítico frente a Jamaica.

Pese a ello, el lateral que está a punto de regresar a la Liga MX con Cruz Azul indicó que ante los ecuatorianos "se hizo un partido importante" e incluso fue alabado por sus rivales tras el empate.

"Hay muchas que me gustaría decir. Creo que tenemos que tocar base nosotros mismos. Hicimos un partido importante, creo que en los tres partidos fuimos protagonistas. Me voy triste por cómo se dieron las cosas. Los (jugadores) de Venezuela y Ecuador me dicen que somos grandes jugadores".

Sánchez reconoció la frustración del combinado tricolor, aunque acotó que se está trabajando para dar los resultados que no han llegado al menos hace dos años.

"Yo pongo la cara por mis compañeros, estamos trabajando día por día para conseguirlo, pero estoy seguro que pronto va a ser".

