“Aquí está su padre”, así reaccionó prensa venezolana al triunfo sobre México

Venezuela sigue dando sorpresas en la Copa América y venció 1-0 a la Selección Mexicana, resultado que lo clasificó a los Cuartos de Final del torneo. Además, este resultado es histórico para la Vinotinto, pues nunca había vencido al combinado azteca.

Ante esta situación, la prensa venezolana elogió lo hecho por el equipo de Fernando Batista y algunos medios le dedicaron sus titulares.

El diario Meridiano, uno de los más importantes del país sudamericano, fue tajante y escribió en su portada: "México, aquí está tu padre".

Por su parte, El Carabobeño resaltó la reacción del conjunto venezolano tras verse superado en el primer tiempo y publicó: "La Vinotinto va en serio".

Uno de los periodista venezolanos más reconocidos, Richard Méndez, también se pronunció y compartió un mensaje en redes en referencia a la racha negativa que tenía su selección frente a México.

"Siempre he dicho que en el fútbol la historia no es más que un libro que puedes llevar debajo del brazo y NO te sirve para ganar partidos", escribió.

