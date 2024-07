Lionel Messi sobre terminar el partido ante Ecuador en penales: 'No me gusta sufrir tanto'

Lionel Messi reconoció que Argentina sufrió contra Ecuador para conseguir el pase a Semifinales de la Copa América y de paso se quejó del campo del NRG Stadium en Houston.

Luego del sufrido pase de Argentina a las Semis de Copa América, Lionel Messi habló de las dificultades que vivió la Albiceleste esta noche en Houston y mencionó que el estado del campo no era el ideal.

“La cancha no ayudaba mucho a poder jugar, como lo venimos diciendo y que todo el mundo lo dice, porque es una realidad (el mal estado del campo), pero más allá de eso el equipo jugó el partido que le tocaba y lo sacó adelante. Hoy no era fácil jugar, era un rival que te presionaba muy bien”, dijo el capitán argentino.

Messi también dijo que Emiliano ‘Dibu’ Martínez estaba feliz por ser la figura del pase a Semis del Campeón del Mundo, aunque para Leo, avanzar vía penales no era lo ideal,

“El Dibu estaba feliz y agradecido por haber atajado los penales que atajó. No me gusta llegar a los penaltis o sufrir tanto, pero todos sabíamos que iba a ser de esta manera, que Ecuador iba a ser difícil. Cuando nos enteramos que iba a ser Ecuador a muchos no nos gustó porque sabíamos que iba a ser un partido dificilísimo”.

Por último, Messi habló de su estado físico y se dijo listo para la Semifinales: “físicamente terminé bien, tuve días de incertidumbre y miedo. Creo que sí voy a estar bien para Semis”, finalizó el ‘10' de Argentina.

