DT de Bélgica sobre Hazard: 'Estaba preocupado por él, no estaba disfrutando su vida'

El seleccionador de Bélgica Roberto Martínez reveló para 'ESPN', previo al juego de Octavos de Final, que en algún momento sintió angustia por el mediocampista Eden Hazard.

"Debo admitir que estaba preocupado por él porque no estaba disfrutando de su vida. Su cuerpo no estaba reaccionando de la forma en que había reaccionado durante los últimos 15 años, y eso es difícil. Cuando eres un jugador propenso a lesionarse estás acostumbrado a tener que lidiar con un cuerpo que podría romperse en cualquier momento. Pero ese no es el Eden", indicó el mandamás.

El ténico español habló sobre el paso de Hazard por la Premier League, donde su rendimiento era distinto.

"Nunca tuvo problemas de lesiones cuando jugaba en Francia. Solo se perdió 20 partidos en ocho temporadas en la Premier League, una de las ligas más exigentes físicamente del mundo"

Roberto Martínez tiene presente la última vez que vio al jugador dentro de la cancha los 90 minutos en aquel noviembre de 2019.

"Puedes imaginar que tuvimos que esperar mucho tiempo. Cuando vi a Eden en marzo pasado, estaba muy triste y deprimido. Y a partir de ese momento, creo que empezó a trabajar con un incentivo real de volver a ser feliz y probablemente con los tiempos, hemos tenido suerte '.

Al técnico se le cuestionó si creía que el fubolista estaba feliz, Martínez aseguró que en el partido contra Finlandia, Hazard, lo dejó entrever.

"Contra Finlandia fue la primera vez que vi a Eden feliz y disfrutando de su futbol en mucho tiempo. Y cuando Eden está feliz, somos un equipo mucho mejor", sentenció.

