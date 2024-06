Eurocopa 2024: ¿A qué hora y dónde ver el encuentro entre Ucrania vs Bélgica?

Este miércoles se sigue jugando la Eurocopa 2024, cuando se cierre la actividad de la Fase de Grupos con los últimos encuentros de los sectores E y F, siendo los cuatro partidos que concluyen la primera parte de la competición de selecciones europeas.

Uno de estos partidos será el Ucrania vs Bélgica, encuentro que definirá el orden de del sector E, los ucranianos necesitan ganar por más de tres goles para no depender del resultado entre rumanos y eslovacos, además de la necesidad de que Rumania sea el que no anote para que la diferencia de goles no sea el primer criterio de desempate.

Los belgas, que no son líderes del sector, tienen la necesidad de derrotar a Ucrania para poder sumar tres unidades, pero con la velita prendida para que Eslovaquia derrote a los rumanos, el empate en ambos encuentros calificaría a un nuevo tercer lugar, pues en el E calificarían con cuatro unidades.

Ucrania vs Bélgica se enfrentarán el próximo miércoles a las 10:00 am hora del centro de México.

¿Cuándo y Dónde ver el encuentro?

Día: miércoles 26 de junio Hora: 10:00 am Lugar: Mercedes-Benz Arena Transmisión: Sky Sports, Izzi

