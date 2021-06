Harry Kane: 'Puedo estar 15 partidos sin marcar, pero dame una ocasión y apuesto a que va dentro'

Harry Kane ya calienta motores para el partido del martes entre Inglaterra y Alemania, uno de los más atractivos de los Octavos de Final de la Eurocopa 2020.

El delantero del equipo de los Tres Leones se encuentra motivado y advirtió que le tratará de meter la mayor cantidad de goles posibles a la Mannschaft. La estrella del Tottenham Hotspur ha sido blanco de fuertes críticas porque no marcó gol en la Fase de Grupos contra Croacia, Escocia y República Checa, siendo que es considerado como uno de los mejores atacantes de Europa.

"Me siento bien, me siento peligroso. Me sentí bien en el tercer partido. Esta semana de entrenamiento ha sido genial y espero estar en mi mejor momento de forma para ayudar al equipo", mencionó.

"Los dos primeros partidos diría que no fueron los mejores, definitivamente podría haber jugado mejor. El tercero fue difícil, pero me sentí mucho mejor. Sentí que participaba mucho más. Puedo estar 10 o 15 partidos sin marcar, pero dame una ocasión y apuesto a que va dentro", agregó.

Harry Kane no se desespera ante la falta de gol, pues confía en que pronto celebrará una anotación y que ayudará a Inglaterra a llegar hasta la Final de la Eurocopa 2020, que se realizará en el Wembley Stadium de Londres. "La gente cambia de opinión rápidamente, por eso he dicho que como futbolista no puedes cambiar demasiado de ánimo. Te tienes que mantener neutral. La fe en uno mismo es algo enorme. No es la primera vez que la gente tiene dudas de mí", finalizó.

Inglaterra terminó como líder del Grupo D con 7 puntos, mientras que Alemania avanzó como segundo lugar del Grupo F, aunque estuvo muy cerca de ser eliminado por Hungría.

