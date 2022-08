Alvaro Morata tras su doblete con Atlético: "Tengo muchas ganas de jugar aquí"

Álvaro Morata, delantero del Atlético de Madrid, logró un doblete este lunes en la victoria 0-3 sobre el Getafe en el inicio de la temporada 2022-23 de la liga española.

Morata afirmó después del gran partido que tuvo que tiene mucho que darle a la escuadra colchonera y que por ello desea quedarse mucho tiempo con el equipo rojiblanco.

"Tengo muchas ganas de jugar aquí, de trabajar, jugar partidos, jugar muchas competiciones también. Tengo mucha ilusión por esta temporada, pero como la he tenido siempre cuando he estado aquí, que siempre me han tratado muy bien y estoy feliz. Lo voy a dar todo", afirmó el español en conferencia de prensa posterior al partido.

Además, Morata resaltó que el Atlético de Madrid es uno de los mejores clubes de todo el mundo y por eso quiere mantener su carrera futbolística en el cuadro del técnico Diego Simeone.

"Siempre he llegado aquí con ganas de trabajar, trabajar y trabajar. Está claro que el Atlético de Madrid es uno de los mejores clubes del mundo", sentenció el delantero que anotó doblete este lunes.

