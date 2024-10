Ancelotti asegura que no ve a Mbappé afectado por acusaciones de acoso

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, compareció ante los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva de Valdebebas en la previa del partido liguero de mañana en Vigo ante el Celta. El foco principal de la rueda de prensa fue Kylian Mbappé y las dos situaciones extradeportivas que atraviesa: una acusación por presunta violación y una demanda a su antiguo club, el PSG, por un impago hacia el jugador de 55 millones de euros por supuestos salarios no pagados y otras primas.

Ante las preguntas de los medios, Ancelotti aprovechó para explicar que él habla con sus jugadores todos los días y que la estrella del Madrid se encuentra tranquilo: “en este momento son especulaciones, el jugador está feliz, contento, con ilusión de aportar al equipo, no lo veo afectado para nada”, explicó.

El entrenador italiano aprovechó para destacar lo bien que le sentó el parón internacional a los jugadores que no viajaron con sus selecciones, entre ellos Mbappé y Vinicius.

“No les ha venido bien, les ha venido muy bien. Han aprovechado este parón para tener trabajo fuerte e intenso y, además, tener días de descanso. Mi sensación es que Vinicius y Mbappé están muy bien. Estos quince días le han ayudado mucho, puedo decir que Mbappé es un jugador distinto a lo que fue antes del parón”, sintetizó.

Ante la insistencia de los periodistas sobre el viaje a Suecia de Mbappé en el que se le vio saliendo de una discoteca, el entrenador fue tajante: “Los días de descanso estaban programados para él, cada uno elige lo que quiere hacer. Yo me fui a Londres dos días y no he pedido permiso a nadie. No tengo una agencia de viajes para organizar los viajes de los jugadores”.

Por otro lado, uno de los temas importantes durante la previa de este Real Madrid – Celta fue si el conjunto blanco se reforzará durante el mercado invernal: “No he pedido refuerzos al club para reforzar la plantilla en el mercado invernal. El año pasado, cuando llegaron las lesiones, ajustamos con lo que teníamos y creo que vamos a hacer lo mismo esta temporada. Buscar un jugador idóneo para el Real Madrid no es tan sencillo, tenemos canteranos que pueden mejorar, tenemos la vuelta de Alaba muy pronto, así que por el momento no pensamos en hacer fichajes”, finalizó.

