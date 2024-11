Ancelotti habla sobre mal momento de Mbappé: 'No está hundido, mejorará'

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, habló sobre el mal momento que vive Kylian Mbappé y aseguró que el francés "no está hundido".

Previo al juego contra Getafe de este domingo, el técnico merengue argumentó que los problemas que ha atravesado Mbappé en las últimas semanas no es un tema individual, sino uno colectivo.

"Mbappé no se ha hundido. Es consciente de que lo tiene que hacer mejor, pero no se ha hundido. Lo que nos pasa es un problema colectivo, no individual", dijo.

Por ello, Ancelotti señaló estar seguro de que el astro francés superará este momento, ya que "tiene la idea" de mejorar.

"El problema de Mbappé es el problema que tenemos todos. La idea es sacar nuestra mejor versión, no solo de él. El problema que tenemos no es de un solo un jugador, sino de todo un equipo que no ha sabido tener continuidad. La idea que tenemos es la de mejorarlo, y la idea que tiene Mbappé es la misma. Él es nuevo, se está adaptando y ha marcado ya 8 goles. ¿Puede jugar mejor? Sí, pero todos nosotros debemos hacerlo", agregó.

