Ancelotti previo a debut en LaLiga: 'Nadie habla del septete; pensar demasiado lejos no es bueno '

El Real Madrid mañana comienza su aventura en la temporada 2024/25 de LaLiga cuando enfrente al Mallorca, un duelo que, para Carlo Ancelotti marcará el inicio de un año muy largo para su equipo, pues podrían participar hasta en siete competencias (tomando en cuenta la Supercopa de Europa que disputaron a media semana).

Ante la posibilidad de un septete de títulos, el entrenador italiano aseguró que en estos momentos no tienen en mente ese tema, pues considera que "pensar en el futuro" no es bueno.

“Todavía no se sabe cuántas competiciones debemos jugar, hay dos (Mundial de Clubes e Intercontinental) que no están claras. Pero vamos a competir en todo lo que podamos, en todos los partidos. Nadie aquí habla de septete, hablamos de partidos que debemos jugar. Sobre todo, del de mañana. No hay otro pensamiento. El calendario exige esto. Con esta plantilla, sin duda podemos competir por todo.

“Nosotros pensamos en la realidad, sobre todo los jugadores, son los que van a jugar los partidos. Y saben cuándo es complicado ganar. Un partido te exigen calidad, sacrificio, pensar demasiado lejos no es bueno para nada. Obviamente, no podemos pensar en lo que pasará en mayo, debemos trabajar cada día para llegar a mayo y ganar cada partido”, dijo en conferencia de prensa.

Ancelotti también habló sobre el debut de Kylian Mbappé con los merengues y reconoció que ha sido bien recibido por sus compañeros. Además, señaló que espera que su adaptación sea rápida para que su impacto se note desde el primer momento, tal como sucedió en el juego contra Atalanta.

“Con todos los nuevos la gente en el club intenta que se sientan cómodos. Ha llegado un talento extraordinario, debemos ayudarle a adaptarse. Ha entrado muy bien en el vestuario, con humildad, muy serio. Ha empezado muy bien”, agregó.

