Andrés Iniesta llega al futbol noruego gracias a su empresa NSN

Andrés Iniesta sigue expandiendo su influencia en el mundo del futbol, ahora como copropietario del Helsingør, equipo de la tercera división danesa. A través de su empresa Never Say Never (NSN), Iniesta busca impulsar el desarrollo del club, tanto en lo deportivo como en su estructura organizativa.

El español visitó recientemente las instalaciones del club, ubicado a 90 kilómetros de Copenhague, donde se reunió con jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo. Además, asistió al último partido del equipo antes del parón invernal, reafirmando su compromiso con el proyecto.

NSN ya colaboraba previamente como consultora del club, que es dirigido por el entrenador español Pep Alomar y cuenta con varios jugadores también provenientes de España. Ahora, con una participación mayoritaria adquirida junto con la firma hispano-suiza Stoneweg. Iniesta pretende llevar al Helsingør a nuevos niveles de competitividad.

Iniesta declaró a medios locales que sus objetivos con el Helsingør son claros: "Las metas son ver que el equipo mejora año tras año, que salen jugadores de la cantera, que a nivel de facilidades mejora y que la gente se pueda sentir orgullosa de su equipo".

El exfutbolista destacó el potencial del club y su comunidad: "Es un club muy interesante, con muy buenas instalaciones, mucha gente buena en torno al club y un potencial en la ciudad para convertirse en parte importante del futbol danés", comentó al periódico local Helsingør Dagblad.

