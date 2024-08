Aquivaldo Mosquera pone en duda capacidad de Efraín Juárez con Atlético Nacional

La llegada de Efraín Juárez al banquillo de Atlético Nacional ha provocado todo tipo de reacciones. Y mientras Miguel Herrera considera que le puede ir bien, Aquivaldo Mosquera, que coincidió con ambos en América, externó su "desconfianza" de lo que pueda hacer el mexicano.

Exjugador de El Verde y actualmente sin equipo como entrenador, el exdefensa de las Águilas dio su opinión en entrevista con Vbar de Caracol de Colombia. "La verdad no lo he visto cómo entrena. No puedo hablar de él como entrenador".

"Nacional es una institución bastante grande y obviamente se puede dar oportunidades a técnicos, pero que conozcan el jugador colombiano y el medio”, declaró el excapitán de América, quien enfatizó en la necesidad de que un equipo como Atlético Nacional apueste por técnicos que conocen el medio.

"Esperemos que le vaya bien. Pero soy de la idea de oportunidad a los que conocen el medio", finalizó Mosquera, que se retiró como jugador en 2017.

El colombiano y Efraín Juárez coincidieron como rivales y compañeros en la Liga MX y ambos fueron campeones con América en el Clausura 2013. Aquivaldo fue quien dio vida y esperanza a los azulcremas, mientras que Juárez no estuvo en dicho partido por lesión.

