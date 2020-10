Barcelona: Directivo calificó como "p... escándalo" el penal de Lenglet sobre Ramos

Reconec que en calent no he utilitzat les paraules més adients,així que demano disculpes si algú s'ha pogut sentir ofès.Malgrat tot,segueix sent escandalós:Lenglet "agafa" de la samarreta instintivament quan rep l'empenta i en cap cas provoca penaI. Qui ha jugat a futbol ho sap.

— Xavi Vilajoana (@XaviVilajoana) October 24, 2020