Barcelona: Ivan Rakitic anunció que no celebrará si le anota al conjunto culé

Tras seis temporadas con el Barcelona, Ivan Rakitic volvió a vestir la playera del Sevilla y este miércoles blaugranas y andaluces se medirán en la Semifinal de Ida de la Copa del Rey.

Y es el propio Rakitic quien aseguró que en caso de marcar a su exclub no festejaría.

"No lo celebraría. Conmigo no se cumplieron cosas que se hablaron pero allí he vivido muchos momentos bonitos. Mi hija pequeña nació en Barcelona, tengo muchos amigos en la ciudad y mucho cariño de la afición, que es mutuo. Incluso me entregaron un premio por el comportamiento con ellos", reveló el croata en entrevista con el diario AS.

El mediocampista también habló de la situación de Lionel Messi, quien finaliza contrato con los culés el próximo verano.

"Él ha dicho que decidirá al final de temporada y se ha ganado decidirlo. Hay que darle tranquilidad y que haga lo que su corazón quiera. Para los que nos gusta el futbol es importante que Leo transmita esa alegría en el campo, que disfrute del futbol. Messi ha vuelto a sonreír y el Barça lo está notando", reveló Rakitic.

