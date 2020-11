Bélgica: Eden Hazard volvió a dar positivo por Covid-19, reveló Roberto Martínez

El director técnico Bélgica, el español Roberto Martínez, confirmó este sábado que las pruebas de coronavirus del futbolista del Real Madrid, Eden Hazard, siguen dando positivo y no podrá jugar contra Inglaterra.

“Respecto a la situación de Eden Hazard, estamos trabajando con el departamento médico de su club (Real Madrid) y no está disponible aún, no puede viajar. Todavía es positivo, por lo que no estará disponible para el partido del domingo”, dijo el técnico.

Hazard dio positivo por Covid-19 por primera vez el pasado 7 de noviembre junto con Casemiro, así lo informó el Real Madrid.

Bélgica lidera su grupo de la UEFA Nations League con nueve puntos y recibe este domingo a Inglaterra, que tiene siete puntos y se impuso el pasado octubre a los hombres de Roberto Martínez por 2-1.

“El partido de Wembley fue muy igualado, podríamos haber mejorado algunas cosas en la segunda mitad. Mañana tendremos otra oportunidad de explotar esos buenos 45 minutos y hacerlo bien durante los 90 minutos”, dijo el seleccionador belga.

Martínez espera contar con el jugador del Inter de Milán, Romelu Lukaku, que se perdió con su club el último duelo de la Champions League contra el Real Madrid por molestias en un muslo.

“Estamos contentos con las sesiones de Romelu Lukaku. Diría que todos los jugadores parecen estar listos para el partido”, dijo Martínez.

Martínez cumplirá contra Inglaterra su partido número 50 como seleccionador de Bélgica. “Es un número enorme en términos de partidos internacionales, especialmente cuando has entrenado en grandes torneos como en un Mundial”, señaló.