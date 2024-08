Benzema sobre ser dirigido por Marcelo Gallardo: 'No estábamos enfocados en el futbol'

Karim Benzema repasó los incidentes de la temporada 2023/24 con Al-Ittihad y con Marcelo Gallardo como entrenador. Benzema abordó el episodio de diciembre de 2023, cuando retrasó su regreso de vacaciones, alegando complicaciones en la Isla Mauricio y permaneciendo "desaparecido" durante cinco días.

A pesar de los rumores de tensiones con Gallardo, Benzema declaró en ese momento que "no tengo ningún problema con Gallardo y todo lo que se ha escrito es mentira".

Ahora, el ex del Ral Madrid, señaló que, a pesar de que no le gusta hablar del pasado, no estaba a gusto con Marcelo Gallardo como su entrenador, pues no estaban enfocados en en el futbol.

"No me gusta hablar de la temporada pasada. Pero es verdad que hubo muchos problemas, no estábamos concentrados en el futbol", expresó el francés en una entrevista para la Saudí League Pro.

En cuanto a la presión, Benzema compartió su experiencia personal: "Yo he sentido presión desde que tengo 18 años, desde que empecé a jugar futbol profesional. Pero esa presión la transformé en ambición. Por eso puedo decir que para esta temporada yo no siento presión, yo siento ambición y esa ambición es la que me permite ser bueno en lo que hago".

Finalmente, se refirió al proyecto de Arabia Saudita para la Copa del Mundo de 2034, destacando el crecimiento del futbol local: "Los grandes nombres que han llegado a este fútbol muestran que esta es una liga con gran nivel. Eso va a abrir muchas puertas".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Bombazo! Uriel Antuna deja Cruz Azul y será nuevo jugador de Tigres para el Apertura 2024