¿Borrado? Guillermo Ochoa suma un mes sin jugar con el AVS; hoy no siquiera fue convocado

La vida cambió para Guillermo Ochoa después de la Fecha FIFA, el arquero titular en cuatro Copas del Mundo con la Selección Mexicana pasó de ser indiscutido en el Tricolor a ser rotado y ser banca con el equipo que ahora dirige Javier Aguirre.

Ahora, después del cambio en el Tricolor, Ochoa se enfrenta a una realidad similar en su equipo en Portugal, el AVS Sad cambió de entrenador antes de la Fecha FIFA, cuando el mexicano vino para ser titular en el primer juego ante Honduras en la Concacaf Nations League.

Desde el cambio de entrenador, Ochoa no solo no juega, sino que también ha quedado totalmente fuera de las convocatorias, Transfermarkt y las redes sociales del club luso no han reportado que el arquero azteca se haya lesionado o este imposibilitado para jugar, por lo que esta decisión es totalmente del entrenador del equipo que pelea por no descender.

¿Desde cuándo no juega Guillermo Ochoa?

Guillermo Ochoa, a pesar de que al principio de la temporada no fue titular en un par de encuentros, se convirtió en jugador clave del AVS Sad, pero, después del cambio del entrenador, Ochoa ha sido borrado y no juega desde el partido previo a la pausa por la Fecha FIFA.

El último encuentro donde Ochoa fue titular fue el pasado mes de noviembre, exactamente el 9 de ese mes cuando el AVS Sad empató sin goles ante el Estoril, Ochoa se ha perdido tres juegos con el cuadro portugués donde ni siquiera ha sido convocado.

