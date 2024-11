Carlo Ancelotti acepta que Real Madrid se siente 'hundido' tras derrota ante Milán

Están hundidos. Real Madrid sumó una nueva derrota al caer 1-3 en el Santiago Bernabéu ante Milan, en el partido de Jornada 4 de la UEFA Champions League. Este resultado se une a la derrota del Clásico ante Barcelona por 0-4. Ante este mal paso Carlo Ancelotti confirmó que se encuentran mal anímicamente.

El entrenador del conjunto merengue habló en conferencia de prensa donde reconoció que no están jugando a su nivel habitual. Ancelotti, además, aceptó que los malos resultados han creado una baja anímica en el grupo, por lo que ahora deberán trabajar para darle vuelta a la situación.

"Tenemos que estar preocupados. La realidad es la que se ve en el campo, nos falta algo y hay que arreglarlo. El equipo no está dando una buena versión en los últimos partidos. Hemos encajado nueve goles en tres partidos y eso es demasiado para un equipo que ha construido su fortaleza sobre la solidez defensiva. Es normal que los jugadores estén hundidos, como lo estoy yo. Va a ser una noche muy larga y es bueno que así sea.

"Anímicamente no es un problema individual sino colectivo. Anímicamente no estamos bien. Hay que luchar, levantarse y trabajar. Tenemos que estar centrados en mejorar porque no estamos dando una buena versión y hay que recuperarla", reveló el DT.

Tras la derrota ante Milan en Champions, el equipo recibirá al Osasuna en Liga este sábado en busca de romper la mala racha previo a la pausa por la Fecha FIFA.

