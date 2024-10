Cassano mantiene pleito con Cristiano Ronaldo: "No me gustas como jugador"

Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, aunque no es del agrado de cualquier persona. Si bien sus logros deportivos son innegables, hay quienes no sienten gusto por el portugués, como ocurre Antonio Cassano.

Ex jugador de la Selección de Italia y clubes como AC Milan, Inter de Milan y Real Madrid, el originario de Bari ha criticado recientemente al 'Bicho', de quien aseguró que no sabía jugar futbol. "Puede marcar 3.000 goles, me importa una mierd*".

"Jugar al fútbol jugaron Higuaín, Lewandowski, Benzema, Agüero, Ibra, Suárez... Ellos si saben jugar al fútbol en equipo pero Cristiano, ¿su objetivo cuál es? gol, gol, gol", fueron sus palabras hace algunos días, tras lo cual la hermana de Cristiano le reprochó su actitud.

Sin embargo, según Casssano, el propio Ronaldo le escribió para recriminarle. "Dije que Ronaldo es el número 1, el brasileño. Cristiano Ronaldo no entra en mi top cinco, ni siquiera en el top ten, porque para mí la calidad de un jugador es otra cosa. Lo siguiente es que termino el trabajo que estaba haciendo y recibo un mensaje de texto de un número +34, que es de España".

"Es una lista de todos los trofeos, goles y estadísticas. Luego me envía un mensaje de voz, diciéndome: ‘Me faltaste al respeto, no hagas algo así de nuevo. Así que le respondí, ‘Querido Cristiano, escúchame. Tú piensas que te falté al respeto, simplemente no me gustas como jugador. ¿Cuál es el problema?”, aseguró Cassano en el podcast BSMT.

Cassaninho se retiró en julio de 2017 y desde entonces se ha mantenido alejado de puestos directamente relacionados con el futbol, pero en semanas recientes ha estado bajo reflectores por sus palabras contra Ronaldo. Como futbolista, el italiano ganó un título de Liga con Real Madrid, uno de Seria A con AC Milan y dos Supercopas de Italia, una con los rossoneri y la otra con la Roma.

