César Farías, exentrenador de Xolos pide disculpas tras agredir dos jugadores: 'Me equivoqué'

El entrenador venezolano César Farías, exentrenador de Xolos de Tijuana y exseleccionador de Venezuela y Bolivia, fue expulsado durante un partido de la Liga Pro de Ecuador después de agredir a dos jugadores en el partido entre su equipo Aucas y Delfín.

Ahora en entrevista para Sportcenter el venezolano decidió disculparse tras sus actos, pero de la misma forma trato de explicar el porque decidió actuar en la forma que lo hizo.

"Quiero pedir disculpas a la familia ecuatoriana, porque no es la imagen que yo quiero que conserven de mí. Más allá de que esto es fútbol, es pasional, de que el fútbol es con vehemencia, no es normalmente lo que uno aspira transmitir y que ninguna reacción violenta tiene que tener justificación.

"Tiene una causa, lógica, de que fui atropellado con o sin intención y me estremecieron. No estaba preparado para un choque. Viene un jugador a velocidad, pero uno de alto nivel puede desacelerar o desviar y no me preparé para el impacto. Me tomó por sorpresa", explicó el entrenador de Aucas.

Finalmente, Farías aceptó que se equivocó durante el partido y que está dispuesto a aceptar cualquier castigo que la Liga ecuatoriana a pesar de que sólo fue una reacción ante el choque con el jugador.

"Se ve la imagen de mi reacción que no es correcta y que no me siento contento por eso. No justifica lo que digo. Me equivoqué y asumo la sanción que llegue. La violencia no es justificable, no le pegué un puño a nadie. Reaccioné porque me atropellaron, pero no quiero decir que está bien”, concluyó el venezolano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PEP GUARDIOLA APUNTA PARA DEJAR AL MANCHESTER CITY EN EL 2025