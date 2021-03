Champions League: Manchester City, a culminar la obra ante el Mönchengladbach en Vuelta de 8vos

El Manchester City recibe al Borussia Mönchengladbach en el partido de Vuelta de la Champions League con gran parte del trabajo, tras culminar 0-2 en la Ida, el entrenador Pep Guardiola aseguró en conferencia de prensa que el encuentro será una prueba difícil.

"Es una Final. Ellos (Borussia Mönchengladbach) no tienen nada que perder y van a intentar remontar. Quiero que mi equipo tenga hambre para ganar y jugar como frente al Fulham o el Southampton, no como contra el United", expresó.

"Vamos a intentar ganar y pasar a Cuartos de Final. Este es el único objetivo que tengo. ¿Es este el mejor equipo del City que he tenido? Ahora mismo es peor porque los equipos anteriores ganaron mucho y este equipo no ha ganado nada. Nos validan los resultados y los títulos que podemos levantar, sobre todo desde fuera. Por eso los equipos anteriores ganaron y este equipo aún tiene que demostrarlo", agregó.

Asimismo, aunque el Borussia Mönchengladbach pudiera salirse con la suya, Guardiola declaró que no llegan confiados ante su rival en turno y trabajarán en cada uno de los errores que han cometido.

"Es imprescindible para llegar lejos en Champions. Tenemos que minimizar los errores frente al Gladbach porque sabe cómo castigarnos. Respeto mucho a Marco Rose", agregó Pep Guardiola.

Por otra parte, a pesar de los Citizens llegan de excelente forma a dicho compromiso y se mantienen como líder en la Premiere League con 71 puntos; sin embargo, el estratega español no cree que su equipo pueda coronarse en las cuatro competencias. En la Copa de la Liga jugará la Final frente al Tottenham, en la FA Cup está en Cuartos de Final y está cerca de alcanzar esa misma ronda en la Champions League.

"No creo que ganemos todo. Es una quimera. No pretendo quitar presión a mis jugadores, pero está fuera de la realidad porque no ha pasado hasta ahora", subrayó.

Finalmente, el Gladbach ha retrocedido al décimo puesto en la Bundesliga, y es poco probable que repita en el máximo torneo europeo la próxima temporada.

