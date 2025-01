Champions League: Todos los resultados de la Jornada 7

La séptima jornada de la Champions League ofreció espectáculo y emociones. En Anfield, el Liverpool cumplió con las expectativas al vencer 2-1 al Lille gracias a los goles de Mohamed Salah y Harvey Elliot. Con este resultado, los “Reds” se mantienen en la cima del torneo y buscarán cerrar la fase de grupos de manera invicta en su próximo enfrentamiento contra el PSV.

Por su parte, el FC Barcelona protagonizó el partido más emocionante del día al visitar al Benfica. A pesar de un arranque sólido de los locales, los culés lograron una épica remontada con un marcador de 5-4, consolidándose como uno de los equipos más competitivos de la temporada.

En otro encuentro destacado, el Atlético de Madrid logró un importante triunfo ante el Bayer Leverkusen. Con un doblete de Julián Álvarez, los colchoneros aseguraron un 2-1 que los catapulta a la tercera posición de la tabla.

El Atalanta, por su parte, no mostró piedad ante el Sturm y consiguió una aplastante victoria de 5-0, consolidándose en la cuarta posición del torneo.

Resultados completos de la jornada del martes:

Liverpool 2-1 Lille

Benfica 4-5 FC Barcelona

Atlético de Madrid 2-1 Bayer Leverkusen

Bolonia 2-1 Borussia Dortmund

Estrella Roja 2-3 PSV

Mónaco 1-0 Aston Villa

Atalanta 5-0 Sturm

Brujas 0-0 Juventus

Bratislava 1-3 Stuttgart

Partidos restantes de la fecha 7:

RB Leipzig vs Sporting Lisboa

Shakhtar vs Brest

Sparta Praga vs Inter de Milan

Feyenoord vs Bayern Munich

Arsenal vs Dinamo Zagreb

Milán vs Girona 14:00 horas

PSG vs Manchester City

Real Madrid vs Salzburg

Celtic vs Young Boys

