Chino Huerta sobre ser apodado el 'Salah mexicano': "Me gusta mucho"

César "Chino" Huerta, vivió su primera conferencia de prensa como jugador del Anderlecht de Bélgica. El exjugador de Pumas respondió a diversas preguntas, desde aspectos futbolísticos hasta la curiosa historia detrás de sus apodos.

Entre las preguntas más destacadas estuvo el origen del apodo de "Salah mexicano", en referencia al jugador egipcio Mohamed Salah, una comparación que no parece incomodar al mexicano.

Es comparado con Salah | X @rscanderlecht

“Es un jugador que me gusta mucho, parecido en la posición que yo juego y me gusta. En México me comenzaron a decir así por mi aspecto físico”, explicó Huerta, quien no pudo evitar sonreír ante la pregunta.

Además, el jugador también habló sobre su apodo "Chino", que de acuerdo con el exjugador universitario, lo acompaña desde su infancia. “No tengo problema que me digan ‘Chino’, así me conocen en México, hasta en mi familia me llaman ‘Chino’. En México, por el pelo rizado es ‘Chino’. Estos son chinos (señalando su cabello). Desde chico que era chino, ya era el ‘Chino’”.

Apunta a debutar este jueves | X @rscanderlecht

Ahora el futbolista mexicano continuará entrenando con el equipo belga de cara a lo que podría ser su primer partido. El futbolista azteca podría ver sus primeros minutos en el futbol europeo en la Copa de Bélgica ante Antwerp, este jueves por la tarde.

