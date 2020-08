Conte previo a enfrentar al Shaktar: 'La palabra miedo no está en mi vocabulario'

Antonio Conte negó que tenga miedo del Shakhtar y subrayó que el Inter llega preparado bien a la cita.

"Miedo no forma parte de mi vocabulario y no quiero que entre tampoco en el de mi equipos. Tenemos muchísimo respeto por el Shakhtar, nos preparamos muy bien. Ellos son el equipo mejor que nos tocó en este camino en la Europa League. Le enfrentaremos con respeto, pero con ganas de demostrar que estamos aquí por una razón y lo daremos todo para ir a la Final", aseguró en conferencia de prensa.

Conte manifestó su profundo respeto por el trabajo del Shakhtar y le consideró como el equipo más fuerte que le ha tocado hasta ahora en la Europa League en la que se vio las caras con el Ludogorets, el Getafe y el Leverkusen.

"El Shakhtar está lleno de talento, son buenos en mantener siempre el nivel muy alto. Me acuerdo de cuando me medí con el Shakhtar en la Liga de Campeones con el Juventus, había jugadores fuertes, siempre los tuvieron y siguen teniéndoles. Enhorabuena, logran encontrar talentos muy buenos", dijo.

"El Shakhtar jugará con sus características, alternará presión alta y baja. Tienen una identidad, tiene un alto nivel en Europa y creo que el gran mérito de (el técnico portugués, Luis) Castro es convencer a muchos jugadores de talento para que trabajen para el equipo", prosiguió.

De ganar al equipo ucraniano, el Inter, triple campeón de la Europa League (1991, 1994 y 1998), volvería a una Final europea diez años después de la última vez, lo que supondría a nivel personal para Conte la primera oportunidad de ganar un trofeo internacional.

"Si ganara un trofeo europeo estaría feliz por el club, no por mí. No pienso en enriquecer mi palmarés, sino la del club que me contrata", agregó..

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HARRY MAGUIRE TRAS ELIMINACIÓN DEL UNITED: 'EL MEJOR EQUIPO PERDIÓ'