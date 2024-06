Copa Libertadores: Así quedan los cruces de Octavos de Final en la competición sudamericana

Este lunes, después de que se dieran a conocer a 14 de los 16 clasificados a la Fase de Octavos de Final, CONMEBOL ha anunciado como quedan los cruces de dicha fase, eso sí, sin los dos equipos del grupo C que aún no logran clasificar para la siguiente ronda de la Copa Libertadores.

Dos de los seis equipos brasileños clasificados a Octavos tendrán que enfrentarse entre sí, siendo el Botafogo y el Palmeiras las dos escuadras que buscarán asegurar su pase a los Cuartos de Final de la gloria sudamericana, Atlético de Mineiro jugará frente al San Lorenzo de Almagro, São Paulo lo hará ante el Nacional de Montevideo, Flamengo contra Bolívar y el campeón defensor (Fluminense) espera rival del Grupo C.

¡El cuadro de Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores definido! Así se jugará el camino a la #GloriaEterna pic.twitter.com/BBFR49muOj — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) June 3, 2024

Los otros dos equipos argentinos en esta ronda, River Plate y Talleres de Córdoba, se verán las caras en esta fase, Colo-Colo jugará ante el Junior de Barranquilla mientras que Peñarol es el otro equipo que espera rival en la definición de los últimos boletos que otorga el sector C de esta edición de la Copa Libertadores.

¿Quiénes clasifican en el Grupo C?

El sector C de la Copa Libertadores está compuesto por The Strongest de Bolivia, el Gremio de Porto Alegre, el Huachipato chileno y Estudiantes de la Plata, este último sin posibilidades de acceder a los Octavos de Final de la Copa Libertadores, provisionalmente el cuadro boliviano es líder, pero eso puede cambiar antes de que culmine la actividad en el grupo.

Gremio tiene sus partidos pendientes frente a Huachipato y Estudiantes, si los de Porto Alegre suman sus seis puntos aseguran el primer sitio y The Strongest pasaría como segundo, la única combinación donde Gremio clasifica perdiendo un partido es si cae frente a Estudiantes y vence a los chilenos, lo que lo pondría como segundo de grupo.

De no sumar en ninguno de sus encuentros, los Octavos quedarían como están ahora, Fluminense vs Huachipato y Peñarol vs The Strongest, si los de Porto Alegre avanzan como segundos se enfrentarían al Flu, si pasan como líderes su rival sería el equipo uruguayo y The Strongest se vería las caras frente al campeón reinante.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Hirving 'Chucky' Lozano será anunciado con San Diego FC está semana