Crisitano Ronaldo: Napoli le cerró las puertas a la llegada del astro portugués

La novela de Cristiano Ronaldo no ha terminado, el astro portugués no tiene segura su continuidad en el Manchester United, debido a los múltiples rumores sobre su mala relación con Erik ten Hag y sus deseos de seguir vigente en la Champions League.

Napoli, equipo de la Serie A había sonado como posible destino para CR7, sin embargo, y al igual que en el mercado de fichajes de verano, el cuadro italiano le cerró las puertas al astro portugués.

Cristiano Giuntoli, director deportivo del conjunto napolitano negó interés en adquirir a Ronaldo, ya que debido al buen momento que atraviesa el líder de la competición italiana no ve necesario reforzar al equipo.

"¿Ronaldo en enero? No, no vamos a firmar a ningún jugador en enero. No necesitamos cambiar nada de este equipo. Lo estamos haciendo muy bien y no planeamos ningún fichaje. El mercado de fichajes de enero es de reparación y no tenemos que arreglar nada", dijo para DAZN.

Además del Napoli, también ha sonado como posible refuerzo del Chelsea, rival directo del United en la Premier League.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NEYMAR ES ABSUELTO DE JUICIO POR FRAUDE EN SU FICHAJE CON EL BARÇA