Cristiano Ronaldo 'se burla' de Szczesny: "Has tenido que retirarte para ir a un grande"

El futbol, como la vida, es de momentos y justo cuando parecía que el del arquero polaco, Wojciech Szczęsny, ya había pasado, la mejor oportunidad de su carrera se presentó cuando Marc-Andre Ter Stegen sufrió una lesión que lo tendrá lejos del futbol por un buen tiempo.

Wojciech Szczęsny, exarquero de la Juventus de Turín, anunció su retiro luego de no renovar su contrato con el cuadro bianconero, ya fuera de las canchas, el mismo se ofreció para ser el reemplazo del alemán el FC Barcelona no lo pensó dos veces y se hicieron de los servicios del internacional polaco en Qatar 2022.

Este fin de semana, en el partido de homenaje que le hicieron en Varsovia, se reencontró con Cristiano Ronaldo, excompañero suyo durante el paso de 'El Bicho' en el cuadro de Turín, quien aprovechó para mofarse un poco de la buena suerte que había tenido el polaco tras haberse retirado, asegurando que tuvo que dejar las canchas para poder fichar con un cuadro grande.

"Has tenido que RETIRARTE para ir a un CLUB GRANDE". La broma de CRISTIANO RONALDO a SZCZESNY tras fichar por el BARÇA. Vía 'Łączy nas piłka (youtube)'. pic.twitter.com/iWAoxmyq3B — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 14, 2024

"Has tenido que retirarte para ir a un club grande", comentó CR7, minimizando la carrera de Szczęsny, quien, mientras estuvo en activo, jugó para el Arsenal, la AS Roma y la Juventus de Turín, comentario que seguramente no cayó nada bien en el equipo más laureado de la Serie A.

Al final, con Szczęsny en las gradas, Portugal terminó goleando a Polonia por marcador de 1-3, los lusos se llevaron la victoria gracias al autogol de Jan Bednarek y a los tantos de Bernardo Silva y de Cristiano Ronaldo.

