Cristiano Ronaldo: Visto como compañero de Raúl Jiménez en los Wolves

Cristiano Ronaldo podría continuar su carrera en la Premier League si así lo desea, y sería con los Wolves de Raúl Jiménez, al menos así lo ve Troy Deeney, futbolista del Watford, quien considera que la conexión portuguesa en el equipo atraería al lusitano.

“Yo miraría más a un club como el Wolverhampton porque la conexión portuguesa funcionaría. Este equipo está creando algo con los jugadores que tiene y realmente va a presionar por estar entre los seis primeros en los próximos años”, aseguró el jugador en entrevista con DriveTime.

Pese a que es complicada la llegada de CR7 a los Lobos, Deeney piensa que el portugués debería de considerarlo, pues un jugador con sus características podría hacer que el equipo llegue al siguiente nivel.

“La conexión con Portugal, como dije, también es muy positiva. Si están intentando pasar al siguiente nivel, ese es el tipo de jugador que necesitas. Si estuviera disponible, me sorprendería que no hubiera un equipo entre los diez primeros tratando de ficharlo en la Premier League. Me extrañaría que fuera a Los Angeles Galaxy”, finalizó.

