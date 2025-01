¡Deja al Napoli! Kvaratskhelia ha solicitado dejar el club italiano

Napoli seguirá perdiendo piezas claves. Este fin de semana, el director técnico Antonio Conte confirmó que la estrella del equipo, Khvicha Kvaratskhelia, ha solicitado dejar al equipo en el actual mercado de invierno.

El futbolista georgiano aún tiene contrato hasta verano del 2027, sin embargo, el delantero parece ya no estar contento con el equipo italiano por lo que, este mismo enero podría estar dejando al Napoli tras tres años con el club.

Dejaría al club tras tres años | AP

“Kvaratskhelia ha pedido dejar el club. Hablé con Khvicha y me confirmó su plan de dejar el club inmediatamente. Intenté convencer a Kvaratskhelia para que se quedara, pero decidió irse y probar una nueva etapa. El club y su agente encontrarán ahora la solución… No puedo retener a Kvara aquí si no quiere quedarse””, confirmó el entrenador italiano en conferencia de prensa previo al partido ante Hellas Verona.

Este comentario llega tras haberse confirmado la ausencia del delantero para el partido de Jornada 20, lo cual significaría su segundo partido consecutivo sin jugar para el equipo napolitano.

Confirmó la salida del futbolista | AP

De acuerdo con reportes, el delantero ya tendría una oferta para dejar al Napoli. Según información de Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes, Paris St. Germain ya habría comenzado negociaciones con el delantero de Georgia.

En caso de dejar al equipo en este mercado de invierno, Kvaratskhelia se despediría del Napoli tras 107 partidos disputados en todas las competencias donde logró marcar 30 goles y dar 29 asistencias. Además, consiguió el Scudetto de la Serie A en el 2023.

Apunta a llegar al PSG | AP

