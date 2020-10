Eden Hazard: Volvió a anotar con el Real Madrid tras 392 días

Desde el último partido de la pasada temporada, el 7 de agosto, en la Vuelta de Octavos de la Liga de Campeones frente al Manchester City, el belga Eden Hazard no era titular con el Real Madrid y este sábado frente al Huesca (4-1) volvió a formar parte del once inicial por todo lo alto, con un gran gol, el segundo con la camiseta blanca 392 días después.

Hazard recibió el balón de Luka Modric de espaldas a portería en la zona de tres cuartos, usó su cuerpo para proteger el balón, se giró delante del rival que le encimaba, control largo y latigazo con la zurda, su pierna menos buena, pegado al palo derecho de la portería defendida por Andrés Fernández, que se estiró, pero nada pudo hacer para evitar el que fue el 1-0 del partido.

Un golazo digno de celebrar, pero no para el belga. Ni un atisbo de felicidad en su rostro tras marcar. Tampoco le cambió la cara cuando sus compañeros se acercaron a felicitarle por un tanto clave para encarrilar un encuentro que empezaba a atascarse; los fantasmas del Cádiz, Shakhtar Donetsk y Borussia Mönchengladbach sobrevolaban Valdebebas.

Hazard y un gol de otro partido. Que sea la recuperación del Hazard que todos queremos ver. Top. pic.twitter.com/wBOnAVNIvl — Fútbol Vertical (@futbol_vertical) October 31, 2020

Pero lo que aparecía en la cabeza de Hazard eran otros, y no precisamente por ser Halloween. La estrella belga bien sabe que este tanto no debería ser noticia por ser el segundo que lleva su firma desde que fichó por el Madrid en julio de 2019, dato no acorde a su calidad pero que demuestra las dificultades por las que ha pasado desde que cumplió su “sueño” al llegar a la capital de España.

392 días han tenido que pasar hasta volver a ver puerta, lejos queda aquella preciosa vaselina en aquella tarde soleada en el Santiago Bernabéu frente al Granada. Todo es distinto. La ausencia de alegría del belga, sin público, en el Alfredo di Stéfano… y Hazard espera que su vida también sea distinta.

@hazardeden10 tiene un mensaje para vosotros, #RMFans: "Hola chicos. Contento de estar de vuelta y de marcar un bonito gol. Esto es para vosotros. Espero veros pronto. ¡Hasta luego!"#HalaMadrid pic.twitter.com/yfA7JEnTGy — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 31, 2020

