Edinson Cavani: 'Elegí al Valencia porque es un club grande'

Edinson Cavani fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Valencia. El atacante uruguayo tuvo una conferencia de prensa en donde explicó los motivos por los que decidió fichar con el equipo español a pesar de tener otras ofertas.

Una de las razones principales por las que decidió ir al conjunto blanquinegro fue por la grandeza que tiene el club, además agregó que el ambiente que tiene la afición fue otro punto importante.

"Decidí venir a este club porque es un club grande, ese es el primer motivo por el que decido venir aquí. Tenía en mi cabeza al Valencia más allá de que el futbol es como es y de que puedan aparecer ofertas. Sé que también es una gran ciudad y una afición que vive mucho el futbol, por eso iba sintiendo que el lugar para venir a dar todo era aquí", mencionó.

Edinson Cavani es consciente de que debe estar en buen estado físico para poder aportarle al equipo, de hecho, dio a conocer que durante este tiempo estuvo entrenando en su país, aunque indicó que el proceso de entrar en forma es lento debido al pequeño grupo con el que entrenaba.

"Desde mi última participación en los partidos amistosos con la selección no he vuelto a jugar. Estaba entrenando con la selección en Uruguay, pero al no entrenar con un grupo grande y no tener ese ritmo siempre lleva un poco agarrar la forma física.

"Uno sabe que tiene una carrera detrás, una edad, una experiencia, y hace que se creen expectativas, pero solo deseo estar lo antes posible en el campo y agarrar buena forma física. Haré todo por devolverle al club y a la gente la confianza y las ganas de que yo esté aquí", agregó.

Cavani se mostró ansioso por debutar con el Valencia durante su presentación, por lo que reveló los objetivos que tiene con el equipo, siendo uno de ellos el demostrar el compromiso que tiene.

"El otro día en la grada tenía muchísimas ganas de jugar, pero hay que buscar la mejor forma para estar dentro de la cancha lo antes posible. Estoy para trabajar aquí, para dar lo mejor de mí y trabajo para estar al máximo, si no es así, me hubiera ido a mi casa. Me gusta competir siempre al máximo, trabajaré para estar a tope", sentenció.

