Efraín Juárez agradece al Atlético Nacional: "Confiaron en mí, hoy vivo mi sueño"

El último semestre del 2024 tuvo como protagonista a Efraín Juárez, exjugador mexicano que debutó como técnico en primera división con el Atlético Nacional en Colombia.

Juárez, a pesar de las críticas, terminó el año ganando el doblete con el equipo verdolaga, ganó la Liga y la Copa, por lo que, a las puertas de un nuevo certamen, aprovechó para agradecer a la directiva que confió en él.

“Hace mucho tiempo platicamos de prepararnos, buscar una oportunidad que Atlético Nacional me la dio hace 5 meses. Estoy viviendo lo que siempre soñé, espero que las cosas se me sigan dando para seguir soñando, hacer lo que más me apasiona que es mantenerme en el futbol”, comentó en entrevista con Fox Sports.

Efraín Juárez había sido auxiliar en la Major League Soccer y en el futbol de la liga de Bélgica, debutando como entrenador con el equipo más ganador del futbol colombiano.

