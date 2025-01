Efraín Juárez rompe el silencio sobre su salida de Atlético Nacional: 'Ahora estoy desempleado'

El entrenador mexicano Efraín Juárez ha sorprendido al mundo luego de que se anunciase su salida de Atlético Nacional. Esta noticia llega tan sólo un par de semanas después de haber logrado conquistar la liga y la copa colombiana.

Este martes 14 de enero, tras varios días de rumores, Juárez rompió el silencio a través de sus redes sociales y explicó las razones de su partida, dejando en claro que no se trató de un tema económico.

“Este asunto nunca tuvo que ver con cuestiones económicas y ahora estoy desempleado. Pronto me reuniré con mi familia en Barcelona. Ojalá hubiera habido una mejor comunicación. Gracias al Atlético Nacional, mi verdad vs tu verdad”, expresó el técnico en un mensaje que generó diversas reacciones entre los aficionados.

Se despidió de nacional | X @nacionaloficial

Efraín Juárez asumió la dirección técnica de Atlético Nacional en agosto de 2024, tras la salida de Pablo Repetto. Durante su gestión, dirigió 27 partidos y puso fin a una sequía de títulos del equipo con un histórico doblete. Sin embargo, apenas unas semanas después, su renuncia dejó interrogantes sobre los motivos detrás de esta decisión.

En una segunda publicación, el estratega mexicano compartió una foto con los dos trofeos obtenidos durante su etapa en el equipo, acompañada del mensaje: “Cuenten la historia, pero cuenten la verdad”. Estas palabras dejaron entrever posibles diferencias internas, aunque el técnico no dio más detalles al respecto.

Abrió polémica sobre su salida | X @nacionaloficial

Por su parte, Atlético Nacional aún no ha emitido un comunicado oficial sobre la salida de Juárez. Se espera que en los próximos días el club anuncie el proceso para seleccionar a su nuevo entrenador, de cara a las competencias de 2025. Mientras tanto, el equipo enfrentará a Fortaleza en un amistoso programado para el domingo 19 de enero.

