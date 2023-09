Erling Haaland afirma que jamás ha pensado en jugar en la MLS

En las últimas semanas la MLS se ha robado los reflectores del mundo del futbol tras la llegada de Lionel Messi al Inter de Miami.

Para muchos, el arribo del argentino al balompié estadounidense podría ser el primer paso para que otros futbolistas tomen el mismo camino, sin embargo, no todos lo ven así.

Tal es el caso de la estrella del Manchester City, Erling Haaland, quien afirmó que nunca ha pensado en jugar en la MLS.

El delantero noruego, quien hace un par de días recibió el premio al Mejor Jugador de la UEFA, dijo ser todavía muy joven para considerar ir a Estados Unidos, aunque ano descartó la posibilidad para los últimos años de su carrera.

"No he estado allí mucho (Estados Unidos), así que es difícil decirlo. Pero tengo 23 años, la gente va a la MLS y juega al futbol allí, nunca lo había pensado porque soy joven. Soy futbolista, dentro de diez años tendré 33 y me quedan mis últimos años en el fútbol", dijo durante un programa del podcast Impaulsive.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: ANDRÉS GUARDADO: REAL BETIS VENCE POR LA MÍNIMA AL RAYO VALLECANO