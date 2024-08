Esposa de Juan Izquierdo se despide del jugador con desgarradora carta: 'Una parte de mí muere con vos'

El futbol mundial está de luto tras el repentino fallecimiento de Juan Izquierdo, defensor uruguayo del Nacional. Izquierdo, de 27 años, colapsó durante un partido contra Sao Paulo por la Copa Libertadores y fue trasladado de urgencia al hospital Albert Einstein en Brasil.

A pesar de los esfuerzos médicos, lamentablemente, no pudo recuperarse y el martes por la noche el club charrúa confirmó la muerte del futbolista.

Su esposa, Selena, compartió un emotivo mensaje en redes sociales: "Hoy me tocó despedir a mi media mitad, al amor de mi vida", escribió junto a una fotografía que capturaba su amor compartido.

Con Selana, Izquierdo compartió su vida desde bastante también, con quien tiene dos hijos, una niña de dos años y un bebé recién nacido hace más de 10 días.

"Hoy me toca seguir por nuestros hijos y sacar fuerzas de donde no las hay. Hoy, una parte de mí muere con vos" se lee en la carta de despedida.

"Desde hoy solo sueño con el día de nuestro reencuentro y volver a ver esa sonrisa que me llena el alma", concluyó Selena, dejando un mensaje que resonará en todos los corazones que alguna vez admiraron al futbolista uruguayo.

CARTA COMPLETA DE SELENE A JUAN IZQUIERDO

“Hoy me tocó despedir a mi media mitad, al amor de mi vida. Para muchos Juan Izquierdo, para mi Juanma; mi mejor amigo, mi esposo, el papá de mis hijos, mi incondicional. Hoy una parte de mí muere con vos. Fuiste una gran persona: noble, amorosa, sin maldad. Fuiste un ángel en esta tierra y serás un ángel en el cielo. Hoy me toca seguir por nuestros hijos y sacar fuerzas de donde no las hay. Sé que pelaste hasta lo último y que lo único que anhelabas era estar con nosotros. Te voy a extrañar toda la vida y sé que va a doler tu ausencia en cada paso. Dejaste mucho por vivir, mucho camino por recorrer, mi Juanma. Desde hoy, solo sueño con el día de nuestro reencuentro y volver a ver esa sonrisa que me llena el alma. Gracias a todos los pensaron en él e hicieron fuera de una u otra forma. Hoy Juanma nos cuida a mí y en especial a nuestros bebés desde el cielo. Te voy a amar toda mi vida, mi guerrero. Esa vez tocó perder”.

