'Estoy feliz por tenerlos': Edson Álvarez sobre Javier Aguirre y Rafael Márquez

Tras el partido entre West Ham y Manchester City de Premier League, Edson Álvarez habló sobre su regreso a las canchas y el proceso que lleva, además de opinar del nuevo cuerpo técnico de la Selección Mexicana.

“Cada vez me siento mejor, obviamente estar fuera casi tres meses no es fácil y regresar a una liga como la es esta (Premier League), pero me he sentido bien, todavía con muchas cosas por mejorar y bueno, parte del partido, parte del plan de juego. Al final es grato poder competir contra este tipo de jugadores (Manchester City)”, señaló el mediocampista mexicano a TNT Sports.

Edson Álvarez se dijo feliz por el nuevo cuerpo técnico de la Selección Mexicana, pues destaca la admiración que siente por Rafael Márquez. “Muy contento, feliz por tenerlos; como siempre lo he dicho, Rafa es una persona que admiro mucho. No tengo el placer de conocer a Javier (Aguirre), pero por lo que he visto tiene una buena trayectoria y bueno, contento nada más”, expresó.

El West Ham cayó 3-1 en casa contra Manchester City, con un triplete del delantero noruego, Erling Haaland y Edson Álvarez reflexionó sobre la derrota. “Perder no es lo presupuestado. Sabemos que jugamos ante un gran rival, creo que en momentos del partido mostramos personalidad y desafortunadamente contra estos equipos no puedes cometer errores, tuvimos unos cuantos y bueno, ellos aprovecharon y lastimosamente te castigan”, explicó.

“Al final de cuentas soy profesional en mi trabajo y bueno, ahora me tocó esa tarea. Hay que estar concentrado en todo momento, no puedes perder un segundo la concentración. Siempre es bueno competir contra este tipo de jugadores”, sentenció.

