Fernando Alonso sobre el posible ascenso del Real Oviedo: 'Desearles toda la suerte, los sigo como un ultra'

El fin de semana el Real Oviedo puede volver a la Primera División Española si vence o mantiene la ventaja sobre el Espanyol de Barcelona, algo que podría regresar al piloto de Aston Martin, Fernando Alonso, a las gradas del Estadio Carlos Tartiere, hogar de la escuadra que pertenece a Grupo Pachuca.

En la previa a los entrenamientos del Gran Premio de España, donde Alonso busca la victoria 33 de su carrera, el piloto ibérico habló sobre la emoción que le genera la idea de que el Real Oviedo pueda ascender a LaLiga, aunque comentó que 'para no gafarles', prefiere no ir al estadio, al menos, mientras el equipo de sus amores no sea de primera.

"Estamos a una semana de poder subir a primera, con el Oviedo tengo un poco de superstición porque la última vez que fui a un partido fue el año que bajaron a segunda y desde ahí lo tengo metido en a cabeza, aunque sigo los partidos con atención y al detalle como un ultra, solo volveré al campo cuando estemos en primera, por superstición, no quiero gafarles ahora que lo están haciendo tan bien", comentó Alonso.

El Real Oviedo visitará la casa de 'Los Periquitos' para buscar el ascenso, el equipo de Grupo Pachuca tiene ventaja después de que, con un gol de Alexandre Zurawski, salieran con ventaja de su estadio, un empate o cualquier marcador que no sea derrota, pone de vuelta al Oviedo después de 23 años, descendieron en 2001.

Fernando Alonso tendrá participación en el Gran Premio de España, penúltimo en el circuito de Montmeló, antes de mudar al circuito callejero de Madrid.

