Florentino Pérez: 'La Superliga es para salvar al futbol'

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y de la recientemente creada Superliga europea, declaró que la intención es "empezar lo antes posible"; porque el futbol está en una situación "crítica y hay que salvarlo".

El máximo dirigente del Real Madrid justificó la decisión de crear esta Superliga porque "el futbol está en un momento crítico y se deben paliar los ingresos perdidos" por el menor interés que viene despertando este deporte "en los últimos tiempos y que la pandemia ha acelerado".

"Intentaremos empezar lo antes posible, pero igual tenemos que esperar un año más. El objetivo, si pudiéramos y llegamos al acuerdo con la UEFA, es empezar ya. Si de aquí a agosto no se llega a un acuerdo, no se rompe. Esto no es nosotros o nada. Intentamos un acercamiento con todas las partes", dijo Florentino, en El Chiringuito de Jugones, en Mega.

"La UEFA trabaja en otro formato que, lo primero, yo no lo he entendido y luego no produce los ingresos necesarios para salvar al futbol. Cuando digo salvar al futbol es salvar a todos. Vamos camino de no tener nada nadie", manifestó.

"Nosotros lo que queremos, que lo hemos heredado de Santiago Bernábéu, es salvar el futbol para que los próximos veinte años por lo menos pueda vivir con tranquilidad. La situación es muy dramática. No es normal que la gran mayoría de clubes modestos ganen dinero y pierda dinero el Barcelona, por ejemplo. Eso no puede ser", manifestó.

"Queremos hacer lo mismo que en el baloncesto. Queremos ser dueños de nuestro destino con la solidaridad total", dijo Florentino, que también destacó que "hoy en día muchos jóvenes dicen que los partidos se les hacen largos".

"El mundo cambia. O no tiene suficientemente interés el partido o hay que acortarlos. Yo hay muchos partidos que no los aguanto. En la UEFA dicen que el nuevo formato entrará en 2024. En 2024 estamos muertos", apuntó.

"Hay competiciones europeas o de selecciones que la gente no sabe ni como se llaman", apuntó el presidente del Real Madrid, que también incidió durante su intervención en la "transparencia" que deben tener los dirigentes de la UEFA o la Liga.

"Sé los salarios de los jugadores de la NBA, pero no sé lo que ganan en la UEFA o la Liga, y no creo que se hayan bajado el sueldo en ninguna de las dos", concluyó.

