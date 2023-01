Francia: Despiden a presidente de Federación Francesa por burlarse de Zidane

La Federación Francesa de Futbol decidió cesar a Noel Le Graët, después de las burlas que tuvo hacia el excampeón del mundo y entrenador, Zinedine Zidane.

Noel Le Graët, quien extendió recientemente el contrato del seleccionador francés Didier Deschamps hasta julio de 2026, fue invitado a un programa de RMC el domingo. Ahí, se le preguntó sobre los rumores que vinculaban a Zinedine Zidane con la selección de Brasil.

“Me sorprendería que él fuera allá, pero puede hacer lo que quiera, no me preocupa. Nunca me he reunido con él, y nosotros nunca hemos contemplado la posibilidad de separarnos de Didier”, dijo Le Graët.

Cuando se le preguntó si le molestaría ver a Zidane como técnico de Brasil, respondió: “No podría estar menos interesado; él puede ir a donde quiera”.

Ademas, el extitular de la Federación también fue señalado por acoso sexual de varias mujeres que estuvieron vinculadas a la institución gala.

