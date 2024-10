Hansi Flick tras la victoria ante Real Madrid: "Estoy orgulloso, feliz de trabajar en Barcelona"

Tras la aplastante victoria del Barcelona sobre el Real Madrid por 4 a 0, el entrenador alemán, Hansi Flick se mostró satisfecho y feliz con lo que su equipo ha logrado hasta el momento en la temporada.

Ha sido una semana de ensueño para el club catalán, pues en la UEFA Champions League lograron vencer al Bayern Múnich, uno de los rivales que más difícil se lo ha puesto al Barcelona en los últimos años.

"Estoy feliz por estar trabajando en el Barcelona. Por vivir en Barcelona, es un trabajo fantástico. Hicimos un partido fantástico y estoy orgulloso. Los jugadores tienen más confianza. Ellos lo han celebrado en el vestuario, es bonito verlo", expresó el técnico alemán.

La disputa de Flick y Ancelotti

Luego de que el Barça hizo el 4-0, Flick y su cuerpo técnico festejaron enérgicamente la anotación, acción que no le gustó al entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, por lo que el italiano le reclamó.

"No lo he visto. He hablado con él, pero es una situación normal. Hemos celebrado el gol. Somos suficientemente adultos para hablar de ellos", mencionó Flick sobre lo sucedido.

Trabajo defensivo del Barcelona en El Clásico

El Barcelona hizo un partido redondo y destacó su táctica defensiva que le negó al poderoso ataque del Real Madrid hacer daño. Sobre ello, Hansi Flick destacó el trabajo de su equipo para que funcionara.

"La defensa adelantada parece arriesgada y peligrosa, pero no lo es. Es la clave, la defensa en línea. Lo trabajamos muchísimo. Es importante para mí defender con el balón. No les podíamos dejar espacios a ellos", indicó Flick.

El Barcelona consiguió una muy importante victoria en un terreno complicado, el Santiago Bernabéu. Con esos tres puntos reafirman su liderato en la clasificación con 30 unidades, seis más que el más cercano perseguidor, el Real Madrid.

