Héctor Herrera rompe el silencio: “Me arrepiento del escupitajo al árbitro”

Héctor Herrera rompió el silencio luego del bochornoso incidente en la MLS durante la ronda de Playoffs donde su equipo el Houston Dynamo cayó eliminado a manos de Seattle Sounders.

En dicho partido el mediocampista mexicano le escupió al árbitro luego de que el colegiado le mostrara la amarilla y terminó siendo expulsado en el minuto 66 y posteriormente tras la eliminación el equipo anunció su salida.

Gracias HH pic.twitter.com/TeNIgdkOLr — Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) November 7, 2024

Así expresó su arrepentimiento con la cabeza fría: “El único error que me arrepiento es mi último partido, mi acción que tuve es la única cosa que me arrepiento de mi carrera, porque siempre he sido muy correcto, buen compañero, siempre he controlado mis impulsos en momentos en que tengo que tener fría la cabeza y en este no”, dijo en entrevista con FOX Sports.

El canterano de los Tuzos del Pachuca mencionó que pidió disculpas tras los sucedido: “Después de tanto meditarlo, de estar ya tranquilo, de hablarlo con mi familia, es algo que me arrepiento y en su momento lo dije, pedí disculpas a mis compañeros afición, al árbitro”.

“Creo que todos somos seres humanos y nos llega a pasar en un momento, creo que ma va a servir muchísimo, voy a aprender mucho de esta lección”, dijo HH.

Herrera habló sobre su futuro en el futbol: “Mira y creo que gracias a Dios tengo muchas propuestas tanto de México como la MLS, Arabia, otros lados. Creo que estoy en un punto de mi carrera en que puedo elegir en dónde jugar y la verdad que estoy muy tranquilo”.

"EN MI ÚLTIMO PARTIDO, LA ACCIÓN QUE TUVE ES LA ÚNICA COSA DE LA QUE ME ARREPIENTO" Héctor Herrera habló para FOX Sports sobre la polémica de escupirle al árbitro y dijo que se arrepiente de eso y ofreció disculpas, pero aprendió de ello. @ruubenrod#LUP pic.twitter.com/dbQnVqpDrs — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 25, 2024

