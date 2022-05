Hugo Sánchez sobre decisión de Mbappé: 'No se le puede decir que no al Real Madrid'

Kylian Mbappé decidió quedarse con el París Saint-Germain por los próximos tres años, dejando así de lado el acuerdo que le ofrecía el Real Madrid para ser jugador merengue a partir de la siguiente campaña.

Pero a Hugo Sánchez, exjugador y ganador de cinco Pichichis con los merengues, le parece increíble que Mbappé haya elegido al PSG sobre la Casa Blanca.

"Todavía me cuesta trabajo saber si realmente él dijo que no o realmente dijo 'mejor me voy a esperar'. El decirle no al Real Madrid es imposible, no se le puede decir no al Real Madrid", aseguró el mexicano en entrevista con Marca Claro.

Además, para Sánchez Márquez, hay algo más, fuera del tema futbolístico, en la decisión que tomó el francés.

"Yo creo que ha habido cosas extra deportivas, pueden ser temas familiares o políticos. En lo financiero, tener 100 o 150 no hay tanta diferencia, pero creo que eso (el tema económico) no habrá influido en su decisión, estando en el Real Madrid o en el PSG iba a ganar mucho dinero, es un jugador como para que esté al alto nivel durante 10 o 12 años", aseguró Hugo.

