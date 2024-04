Javier Aguirre lamenta empate ante Cádiz: 'No hay puntos suficientes para salvarse'

Se va molesto con el resultado. Mallorca dejó ir la oportunidad de sumar puntos importantes en la lucha por la permanencia. El equipo de Javier Aguirre terminó empatando ante Cádiz y ahora necesitará sacar puntos en sus siguientes juegos para evitar el descenso.

El entrenador mexicano se fue molesto con el empate. Al momento Mallorca es 16 en la tabla general, sólo seis puntos arriba de los puestos de descenso. Con cinco jornadas por jugarse, el club deberá sacar la mayor cantidad de puntos y así mantenerse por arriba de Cádiz y Celta de Vigo.

Tras el empate ante Cádiz, el Vasco Aguirre no dudó en mostrar su frustración, asegurando que de momento no puede hablar de la permanencia pues no tienen puntos suficientes para relajarse. El mexicano quiere firmar una nueva temporada en primera división.

"Es difícil, no es tangible, de momento no hay puntos suficientes para pensar en salvarse, pero hay cinco partidos por delante, tres en casa que podemos aprovechar para sumar la cantidad de puntos necesaria... ese es nuestro objetivo, ligar una cuarta temporada en Primera División sería fantástico", reveló en conferencia de prensa.

Ahora Mallorca deberá sacar puntos en sus siguientes partidos, donde se enfrentarán a Atlético de Madrid, Las Palmas, Osasuna, Almería y Getafe. El equipo ahora buscará no dejar ir unidades y así seguir en la máxima categoría.

Javier Aguirre no quiere oír hablar de permanencia: "Es difícil... de momento no hay puntos suficientes para pensar en salvarse". pic.twitter.com/ScEJI4BX8Z — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 28, 2024

