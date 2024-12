Javier Mascherano responde a las críticas tras su contratación con Inter Miami: 'Estoy capacitado'

Javier Mascherano fue presentado oficialmente como nuevo entrenador del Inter Miami. El argentino fue contratado la semana pasada para reemplazar a su compatriota Gerardo “Tata” Martino.

Martino renunció después de una temporada y media, periodo en el que el equipo ganó la Leagues Cup en 2023 y rompió el récord de puntos en una campaña regular de la MLS. Pero se estrellaron en la primera ronda de los playoffs.

La llegada de Mascherano al conjunto estadounidense es cuestionada por su currículum relativamente corto. Sin embargo, el argentino asegura que su carrera como futbolista, teniendo la segunda mayor cantidad de apariciones internacionales de la Albiceleste, además de entrenar a nivel juvenil en su país, le ha dado un completo entendimiento de cómo manejar la presión y las expectativas.

“Es un proyecto muy ambicioso”, dijo Mascherano. “Me siento con la ilusión de que podré hacerlo bien. No tengo dudas. La experiencia a veces en el futbol no tiene demasiado sentido. Más allá de que llevo tres años entrenando, también me avalan los prácticamente 20 años de carrera y todo lo que he vivido. Estoy capacitado para dirigir al equipo ”, aseguró.

En cuanto a los objetivos en 2025, Mascherano indicó que “sería hipócrita si vengo y prometo títulos”.

“Queremos llegar con opciones de títulos en todas las competencias. Tenemos el Mundial de Clubes, en el que nos vamos a enfrentar a equipos mucho más poderosos que nosotros y con mucha más historia”, remarcó. “Tenemos que armar el mejor plantel posible para competir con nuestras armas y, sobre todo, hacer el mejor papel posible”, finalizó.

