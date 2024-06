Jorge Sánchez asegura que revelará el motivo por que fue separado del Porto

En abril pasado, Jorge Sánchez y otros tres jugadores fueron separados del plantel del Porto por decisión del entrenador Sergio Conceiçao.

Tres meses después, el futbolista mexicano prometió aclarar la razón de su apartamiento.

Tras el partido entre México y Jamaica en la Copa América 2024, Sánchez, de 26 años, habló sobre sus últimos tres meses sin actividad, aunque fue convocado por Jaime Lozano para la Selección Mexicana.

“Ahora me quedo muy contento, muy feliz, feliz con mi familia. Porque solo ellos y yo sabemos lo que hemos pasado y aún así he sido una persona que nunca he bajado los brazos, que nunca he dejado de luchar. Después de tener tres meses sin actividad y ahora venir y mostrar esta calidad, y ser unos jugadores que más corrió de acuerdo con las estadísticas, creo que es algo que me indica que valió la pena”, comentó Sánchez.

“Estoy para lo que necesite el técnico, si necesita que esté en la banca yo estaré apoyando desde ahí, si necesita que esté adentro trataré de dar lo mejor de mí”, agregó.

Revelará el motivo

Aunque no quiso entrar en detalles, Sánchez prometió que pronto dará a conocer los motivos de su exclusión del Porto.

“No fui tomado en cuenta por circunstancias que yo sé, que no te voy a decir ahorita, pero que con mucho gusto hablaré después. Yo sé lo que pasó, pero fue un aprendizaje que tuve”.

