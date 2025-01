Jorge Valdano le pide a Vinicius seguir el ejemplo de Hugo Sánchez

Le pide seguir el ejemplo de ‘Hugol’. Vinicius jr, sigue siendo el centro de la polémica en el futbol mundial. Este lunes el Comité de Apelación en España confirmó una sanción de dos partidos al brasileño por una roja ante Valencia en su último partido de liga. Es por esto que Jorge Valdano, histórico futbolista del Real Madrid, decidió aconsejar a Vini.

El argentino habló sobre las actitudes que ha tomado el brasileño en contra de varias aficiones en España, aconsejándole seguir el ejemplo de futbolistas como Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stefano y el mexicano Hugo Sánchez

De acuerdo con Valdano, la afición criticaba a estos futbolistas en busca de sacarlos del partido ya que eran los mejores y les tenían miedo. Ante esto, le ha pedido a Vinicius, tomar las silbatinas y críticas como homenaje pues significan que también le ‘tienen miedo’.

“Alguien le tendría que decir que lo que está viviendo lo vivieron antes Cristiano Ronaldo, Hugo Sánchez y Alfredo Di Stéfano. ¿Por qué? Porque eran los mejores. ¿Qué hace el rival ante los mejores? Tratar de sacarlo del partido y provocarlo. ¿Por qué? Porque le tienen miedo.

“Es casi un homenaje que la gente te trate así, pero él claramente no lo interpreta como un homenaje. Me da la sensación que, habiendo hecho tanto para corregir defectos futbolísticos (...) lo que ha sido capaz de resolver con los pies no lo está resolviendo desde la cabeza. Supongo que el club estará trabajando en eso”, comentó Valdano entrevista para Movistar Plus.

Ahora Vinicius se perderá el partido ante Las Palmas y Valladolid, correspondientes a las Jornadas 20 y 21 de LaLiga, donde el equipo merengue buscará retomar el liderato del torneo.

